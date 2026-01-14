Coppa Italia, date e orari dei quarti di finale: Inter-Torino si giocherà a Monza
Attraverso i propri canali ufficiali, la Lega Calcio Serie A ha reso noti date e orari delle gare dei quarti di finale di Coppa Italia, in attesa di conoscere l’ultima qualificata tra Fiorentina e Como, in campo il prossimo 27 gennaio.
Di seguito il calendario, le partite sono tutte esclusiva delle reti Mediaset. Come da indiscrezioni già ampiamente confermate, Inter-Torino si giocherà all'U-Power Stadium di Monza: in quei giorni, infatti, San Siro sarà impegnato dalle cerimonie legate alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.
04/02/2026 Mercoledì 21.00 Inter- Torino (a Monza)*
05/02/2026 Giovedì 21.00 Atalanta - Juventus
10/02/2026 Martedì 21.00 Napoli- Fiorentina/Como
11/02/2026 Mercoledì 21.00 Bologna - Lazio
