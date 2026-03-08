Milan, De Winter dopo l'intervallo: "Fare fatica, giocare di squadra e cercare il risultato"
Il difensore del Milan Koni De Winter ha parlato ai microfoni di DAZN, al termine dell'intervallo del derby contro l'Inter.
Cambia il piano gara nel secondo tempo?
"No, dobbiamo fare la stessa cosa: fare fatica, giocare di squadra e cercare il risultato".
