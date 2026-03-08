Milan e Inter in campo per il derby: coro della Nord per Bastoni, il tifo rossonero fischia
Momento da segnalare all'ingresso in campo dell'Inter per il derby sul campo del Milan che comincia alle ore 20:45 di questa sera.
All'entrata delle due squadre in campo, infatti, gli esponenti della Curva Nord hanno intonato un coro in favore di Alessandro Bastoni, oggetto di contestazioni incrociate in tutto lo Stivale calcistico dopo la doppia ammonizione con espulsione annessa ai danni di Kalulu in Inter-Juventus, originata da una simulazione alla quale ha fatto seguito anche una poco contenuta esultanza, che ha scatenato il putiferio.
In tutta risposta, però, la Curva Sud e il resto dello stadio che tifa Milan, ha fischiato con forza.
Milan-Inter comincia alle ore 20:45. Di seguito le formazioni ufficiali.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Rabiot, Modric, Fofana, Estupinan; Leao, Pulisic.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Bonny.