Milan, Estupinan decide il derby: "Gol? Ci abbiamo lavorato tutta la settimana"
l'esterno del Milan Pervis Estupinan ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il derby contro l’Inter valido per la 28^ giornata di Serie A e chiuso con un successo per 1-0.
Allegri ti ha chiamato il gol?
"Ci abbiamo lavorato tutta la settimana, il mister me l'ha detto e ho trovato il momento giusto".
