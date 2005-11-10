Altro che vice Ramos, Amorim non fa giocare Camarda nemmeno contro il Ferencvaros

Francesco Camarda ancora fuori. Per la partita contro il Ferencvaros, Ruben Amorim ha deciso di chiedere uno sforzo extra a Gonçalo Ramos. Il portoghese diventa imprescindibile anche in Europa League: 13ª presenza su 14 partite, 12ª da titolare.

Le parole di Amorim su Camarda ad agosto e ottobre

Con buona pace dell'attaccante classe 2008 e in barba alle dichiarazioni dello stesso Amorim sullo stesso Camarda: "Deve sentirsi importante, deve sentirsi il secondo attaccante del Milan, così quando ci sarà bisogno risponderà presente" sono state le sue dichiarazioni a fine agosto a cui sono seguite le rassicurazioni qualche settimana fa, prima della gara contro il Sassuolo: "Camarda sta imparando tanto, ma è pronto. Giocherà più minuti rispetto a quelli che ha giocato fino a questo momento. Non so cosa succederà da qui a dicembre, voglio solo vincere tante partite possibili".



Una sola partita giocata da titolare

Dichiarazioni, queste ultime, arrivate il 10 ottobre, quando di minuti Camarda ne aveva giocati 8. Avrà solo una chance, non sfruttata benissimo, a Salisburgo. E mentre Cisse segnava tre reti diventando il più giovane giocatore italiano a portarsi a casa il pallone in una competizione europea, il centravanti faticava a trovare la porta. E beffardamente chi lo sostituiva a gara in corso (Ramos) andava a segno. Era il 15 ottobre, da allora nessun'altra gara da titolare, anche quando Ramos ha dato forfait, come a Bournemouth. Lì Amorim gli preferì Cisse. Anche la scelta di stasera va verso una direzione chiara: Camarda potrebbe cercare spazio altrove a gennaio.