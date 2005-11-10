Venezia-Udinese, i convocati di Nicola: torna Correia, Adorante ancora no
Daniele Najjar
Torna Thierry Correia fra i convocati del Venezia per la sfida in programma domani sera - venerdì 6 novembre, ore 20.45 - contro l'Udinese, allo stadio Penzo. Davide Nicola, tecnico arancioneroverde, in conferenza stampa ha spiegato che intanto rientra nel gruppo per la sfida, anche se difficilmente potrà già dare un contributo a gara in corso: "Titi (Correia) vorrei portarlo, ha già fatto due allenamenti con noi, vale il principio che vi ho spiegato di provare a portare un giocatore che almeno rientra nel gruppo squadra per respirare l'odore del campo, anche se so perfettamente che magari dopo la sosta sarà valutabile al meglio", le sue parole.
Per il resto, ancora fuori Adorante, pur vicino al rientro, in attacco, così come sono fermi ai box Franjic e Sverko alle prese con i rispettivi recuperi.
Venezia-Udinese, i convocati di Nicola
I convocati del Venezia per la sfida all'Udinese:
Portieri: Matteo Grandi, Lorenzo Montipò, Filip Stankovic.
Difensori: Armel Bella Kotchap, Alejandro Gomes Furtado, Redouane Halhal, Ridgeciano Haps, Pasquale Mazzocchi, Matias Moreno, Juan Jesus, Thierry Correia, Richie Sagrado, Joel Schingtienne.
Centrocampisti: Toma Basic, Gianluca Busio, Matteo Dagasso, Alfred Duncan, Lamine Fanne, Antoine Hainaut, Thorir Helgason, Kornel Lisman, Kike Pérez, Simon Sohm.
Attaccanti: Akor Adams, Antonio Fernández, Lion Lauberbach, Albion Rrahmani, John Yeboah.