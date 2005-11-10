Il fratello di Lucca lo difende contro De Bruyne su TikTok: "Mai sfidarci"

Tra gli argomenti lasciati in eredità dalla partita di ieri sera del Napoli, sconfitto 4-1 sul campo del Porto nel match valevole per la Fase Campionato di Champions League, c'è anche la poco edificante lite andata in scena nel finale del match tra i due compagni di squadra in azzurra Kevin De Bruyne e Lorenzo Lucca.

Il messaggio su TikTok del fratello

Un tema ritirato fuori in queste ore da un altro membro della famiglia di Lucca, il fratello minore Giovanni. Il quale ha pubblicato un messaggio su TikTok ironizzando proprio sulla lite tra Lorenzo e KDB, con una foto di se stesso nella prima delle due immagini e in didascalia: "Giovanni, da chi hai preso questo carattere di me**a?". La risposta sembra essere suggerita nell'immagine successiva, in cui compare Lorenzo e quello che sarebbe stato il suo virgolettato rivolto al compagno di squadra De Bruyne: "Cosa vuoi? Perché parli? Perché parli? Vai a fan**lo!".

La riflessione finale del giovane fratello di Lucca è nel testo scelto alla base del messaggio: "Fiero di essere tuo fratello. Mai sfidare i fratelli Lucca".