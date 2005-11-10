Italia, Cisse e Pisilli convocati da Mancini. C'è Zaniolo, Inacio verso l'Under 21

Nicolò Pisilli e Alphadjo Cisse verranno convocati da Roberto Mancini. Nella nuova tornata di convocazioni ci sono diversi forfait, per questo il commissario tecnico ha intenzione di valutare anche ragazzi che arrivano dall'Under 21. I due sono certi, anche se poi ci potrebbe essere una chiamata per Davide Bartesaghi - per le condizioni di Dimarco - più altri giovani che non sono stati convocati in prima battuta.

Dentro Zaniolo

Ci sarà il ritorno del figliol prodigo, cioè quel Nicolò Zaniolo che fu la grande novità del primo Mancini, anticipando poi l'esplosione avuta con la Roma dopo gli anni nelle giovanili interiste. Va detto che sarà una convocazione anche per saggiarne le condizioni fisiche in vista dei prossimi impegni, poiché è tornato da poco e l'Udinese di certo non sta facendo benissimo in questa stagione. Probabile anche un approdo di Palma, sempre dai bianconeri, che ha doppio passaporto, italiano e tedesco, e finora ha giocato nelle giovanili della Germania. Più semplice il percorso di Mattia Liberali, ieri in gol in Champions League contro il Lens, possibile novità.

Inacio verso l'Under 21

Chi non ci sarà è l'attaccante italobrasiliano che quindi rimarrà ancora disponibile per una convocazione da parte del paese sudamericano. Forse considerato ancora troppo acerbo? Non è dato sapere. Intanto con ogni probabilità verrà convocato da Silvio Baldini per le amichevoli.