Adrien Rabiot capitano del Milan contro il Ferencvaros. Il francese sempre più leader

Senza Maignan, squalificato a seguito dell'espulsione rimediata contro il Bournemouth, il capitano del Milan per la sfida contro il Ferencvaros sarà Adrien Rabiot.

Prima volta con la fascia in rossonero

È la prima volta in 44 partite con la maglia rossonera per il centrocampista francese che si è comunque subito distinto come leader in campo e anche dello spogliatoio. L'ultima volta con la fascia al braccio risale ai tempi del Marsiglia, nel Classique contro il Paris Saint-Germain del 16 marzo 2025.

Due capitani in questa stagione, prima di Rabiot

Dall'inizio di questa stagione, solamente due giocatori hanno indossato la fascia: Maignan in 12 occasioni e Luka Modric nel corso della partita giocata contro l'Udinese. Rendimento fin qui incredibile del numero 12 rossonero: in 11 presenze ha messo a segno 5 reti, servendo 4 assist.