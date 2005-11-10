ADL manda il Napoli in ritiro, ufficiale il nuovo vice-DS dell'Inter: le top news delle 18
Dimitri Conti
Comincia il giovedì delle coppe europee, con le partite delle ore 18:45 di Europa League e Conference. Due le squadre di Serie A impegnate già nel tardo pomeriggio: il Milan contro il Ferencvaros, l'Atalanta con i kazaki del Kairat Almaty. Di seguito le formazioni ufficiali dei due incontri.
MILAN (4-3-3): Torriani; Terracciano, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Musah, Jashari, Rabiot; Hutchinson, Goncalo Ramos, Cisse.
FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Osvath, Gomez, Raemaekers, Cadu; Bero, A. Nagy, Corbu; Zachariassen, Joseph, Birmancevic.
ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Idele, Scalvini, Obric, Bernasconi; Elmas, Pasalic; Sulemana, Samardzic, Rowe; Scamacca.
KAIRAT ALMATY (5-3-2): Anarbekov; Mrynskiy, Shirobokov, Martynovich, Kassabulatt, Mata; Tuyakbayev, Mendoca, Oksanen; Marc Gual, Edmilson.
Napoli in ritiro da venerdì
Il Napoli vive in uno stato di crisi, visto che ieri sera a Porto è arrivata la settima sconfitta alla quattordicesima partita ufficiale disputata con Allegri in panchina. Uno score del 50% di passi falsi è lontano dalle aspettative e il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso di intervenire di persona, mandando la squadra in ritiro a Pozzuoli da venerdì prossimo.
Lo Schiavo nuovo vice-DS Inter
Novità dirigenziale in casa Inter, confermato l'ingresso come vice direttore sportivo di Simone Lo Schiavo: "F.C. Internazionale Milano è felice di annunciare l’ingresso in Società di Simone Lo Schiavo, che dal 5 novembre 2026 ha iniziato ufficialmente la sua avventura in nerazzurro in qualità di Director of Football Development, a diretto riporto del Chief Football Officer Dario Baccin".