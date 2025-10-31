Milan, finalmente Nkunku: contro la Roma sarà la sua prima partita da titolare in Serie A

Per Christopher Nkunku quello di domenica sera sarà il primo match da titolare in Serie A con il Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo due mesi complicati, il francese inizierà il posticipo dal primo minuto insieme a uno tra Leao e Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese ex Chelsea giocherà a supporto dell'ex Lipsia o nella sua posizione naturale. Restano da capire le condizioni del portoghese che, al pari di Tomori e Gimenez, ieri si è allenato a parte e rischia di dover dare forfait.

Il difensore centrale non ha solo un fastidio al ginocchio, ma ha preso una botta che gli ha provocato un ematoma enorme, mentre il centravanti messicano si porta dietro un problema alla caviglia che non è mai riuscito completamente a risolvere. Vedremo come si evolveranno oggi le loro situazioni, con De Winter e proprio Loftus-Cheek che sono in pre-allarme.

Dovesse farcela Leao, allora sarebbe Ricci a fargli spazio, nonostante il gol segnato a Bergamo. La sua prova è stata sicuramente positiva, ma per Allegri la crescita e l'inserimento all'interno di meccanismi ben rodati e già oliati deve essere graduale. Inoltre la fisicità di Loftus-Cheek potrebbe dare qualche certezza in più nel duello con Manu Kone.