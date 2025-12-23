Pochi spettatori a Riad e alla tv: Napoli-Bologna finale di Supercoppa meno vista di sempre

Il Napoli ieri sera ha vinto la sua terza Supercoppa Italiana, battendo per 2-0 il Bologna nella cornice di Riad. Non erano tantissimi i tifosi presenti nello stadio della città saudita, come vi abbiamo raccontato in presa diretta gli organizzatori hanno per esempio colmato i vuoti sulle gradinate con dei teloni, ma a dirla tutta non c'era la coda nemmeno davanti ai televisori degli italiani.

La finale di Supercoppa Italiana 2025 tra Napoli e Bologna vanta infatti un non troppo invidiabile 'primato' al contrario: con 4.042.000 spettatori, infatti, è stato l'atto decisivo della manifestazione meno visto di sempre in Italia.