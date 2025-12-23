Pochi spettatori a Riad e alla tv: Napoli-Bologna finale di Supercoppa meno vista di sempre
TUTTO mercato WEB
Il Napoli ieri sera ha vinto la sua terza Supercoppa Italiana, battendo per 2-0 il Bologna nella cornice di Riad. Non erano tantissimi i tifosi presenti nello stadio della città saudita, come vi abbiamo raccontato in presa diretta gli organizzatori hanno per esempio colmato i vuoti sulle gradinate con dei teloni, ma a dirla tutta non c'era la coda nemmeno davanti ai televisori degli italiani.
La finale di Supercoppa Italiana 2025 tra Napoli e Bologna vanta infatti un non troppo invidiabile 'primato' al contrario: con 4.042.000 spettatori, infatti, è stato l'atto decisivo della manifestazione meno visto di sempre in Italia.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Ivan Cardia Totò d’Arabia: Conte, buono il primo trofeo stagionale (sul successore?). Ora eviti la figuraccia europea. Milan-Como a Perth nasceva storta: la Serie A schiacciata nella lotta di potere tra Infantino e Ceferin
Le più lette
3 Totò d’Arabia: Conte, buono il primo trofeo stagionale (sul successore?). Ora eviti la figuraccia europea. Milan-Como a Perth nasceva storta: la Serie A schiacciata nella lotta di potere tra Infantino e Ceferin
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Ottolini nuovo ds della Juventus. Possibile presentazione alla cena di squadra di stasera con Elkann
Serie A
Serie B
Entella, il regalo di Natale ai propri tifosi. Torna l'album di figurine del club, con oltre 600 scatti
Serie C
Carpi, il ds Bernardi: "Cortesi è un nostro giocatore fino al 2028 e nessuno fin qui ce l’ha chiesto"
Pronostici
Calcio femminile