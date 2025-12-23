L'Inter guarda in casa Atalanta per l'estate: non solo Palestra, torna di moda anche Ederson

L'Inter guarda con grande attenzione in casa Atalanta per rinforzarsi. Dopo aver provato in estate con Ademola Lookman, i nerazzurri tenteranno nuovamente di convincere la Dea a cedere alcuni dei suoi pezzi grossi, sperando che questa volta cambi l'esito finale della trattativa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, uno degli obiettivi è Marco Palestra, che sta ben figurando al Cagliari.

La novità però è un'altra e riguarda il ritorno di fiamma per Ederson, centrocampista chiave del reparto di mezzo di Raffaele Palladino. Domenica le due squadre si sfideranno a Bergamo e chissà che non sarà un'occasione buona per parlarne. Uno spiraglio si sarebbe aperto per la prossima stagione e l'idea in Viale della Liberazione è di provarci.

Già nel recente passato Ausilio lo aveva messo nel mirino, ma poi ha dovuto desistere. L'Atalanta però un gioiello all'anno solitamente lo cede e l'Inter ha bisogno di rimpiazzare Davide Frattesi, il quale pare sempre più vicino all'addio: servono circa 30 milioni di euro per accaparrarselo, ma il poco spazio che sta trovando ha obbligato il calciatore a fare delle valutazioni con il suo procuratore. Chissà se qualcuno, Juventus in primis, deciderà di investirci a gennaio, altrimenti il cambio di casacca sarà solo rimandato.