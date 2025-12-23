Aumento di capitale Genoa, nessuna truffa: archiviata l'indagine contro Blazquez

Archiviate le accuse di truffa contrattuale e illecita influenza sull'assemblea nei confronti di Andres Blazquez, CEO del Genoa che era stato portato in tribunale per via delle ipotesi formulate da ACM Delegate LLC, una società che fa riferimento a A-Cap, che fa riferimento alla precedente proprietà di 777Partners, e per le quali "non si ravvisano i delitti ipotizzati", come riferito dal Gip del Tribunale di Genova, Anna Maria Nutini.

La denuncia era stata presentata da A-Cap tramite ACM Delegate il 14 marzo 2025 contro i vertici del Genoa e altre figure coinvolte nella gestione della società, rivendicando di essere i "proprietari di fatto" del Genoa dopo un presunto event of default sulla garanzia di un mutuo stipulato nel 2023 con 777Partners. Quello, secondo chi accusa, era automaticamente un'attribuzione del diritto di voto nelle assemblee delle società partecipate da giugno 2024, Genoa incluso. Nel mirino delle accuse c'era anche l'aumento di capitale deliberato il 14 dicembre 2024, sottoscritto per 40 milioni di euro dall'attuale proprietario Dan Sucu. Un'operazione che viene giudicata perfettamente lecita dal Gip. Secondo la sentenza, non solo Sucu ha ottenuto il club a fronte di un'offerta che rientrava nei parametri, ma che l'aumento di capitale abbia effettivamente rinforzato e risanato la società.

Lo stesso Andres Blazquez ha rilasciato qualche rapida dichiarazione a commento: "Sin dal primo momento sono sempre stato sereno, tranquillo e fiducioso perché consapevole di aver agito in maniera trasparente e nel rispetto della legge. Chiaramente, l’ufficialità dell’archiviazione è una notizia che accolgo con enorme soddisfazione perché riconosce pubblicamente quello che ho sempre pensato e sostenuto. Come fatto finora, continuerò a lavorare con un solo obiettivo: il bene sportivo e societario del club che ho l’onore di rappresentare. Tuttavia ho dato mandato ai miei legali di tutelare ulteriormente l’onorabilità della mia persona, pertanto seguiranno ulteriori azioni contro A-CAP, Paul Mann e Jill Gettman, Enrico Preziosi e altri soggetti coinvolti nella vicenda".