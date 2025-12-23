Zirkzee, il tempo non aiuta la Roma: Mbeumo e Diallo in Coppa d'Africa, lo United temporeggia

Joshua Zirkzee è il primo obiettivo per l'attacco della Roma. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il problema è che non si può considerare quella con il Manchester United una trattativa in dirittura di arrivo perché i Red Devils hanno due attaccanti in Coppa d'Africa, Mbeumo e Diallo, e così preferiscono aspettare almeno il loro rientro per liberare l'olandese.

Per cedere a titolo definitivo l'ex Bologna, gli inglesi chiedono 40 milioni di euro e così da Trigoria hanno pensato alla formula del prestito con riscatto in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Gasperini vorrebbe un rinforzo immediatamente, ma dovrà mettersi l'anima in pace e aspettare. Massara ha valutato pure Fullkrug, ma il centravanti non convinceva del tutto il direttore sportivo e neanche l'allenatore.

Nel frattempo i giallorossi lavorano sul fronte Giacomo Raspadori. Ci sono già stati dei contatti con l'Atletico Madrid e l'idea è quella di imbastire l'affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 20 milioni di euro. Nessuna proposta è pervenuta ancora all'entourage del giocatore, che di conseguenza prende tempo: nell'anno del Mondiale, l'ex Napoli vuole l'Italia per rilanciarsi e tornare a giocare con continuità come ha fatto nel recente passato in Serie A.