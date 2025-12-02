Milan, tra Fullkrug e Mateta spunta Fabio Silva del Dortmund per l'attacco

Nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato della ricerca da parte del Milan di un centravanti: Santiago Gimenez e Christopher Nkunku non convincono, così la dirigenza rossonera si sta guardando intorno in vista di gennaio.

I nomi papabili non mancano, con la società che ha appuntato diversi nomi in vista della sessione invernale. Il Corriere dello Sport oggi in edicola rilancia in particolare due nomi. Quello di Niclas Fullkrug, in uscita dal West Ham, sul quale vi abbiamo però spiegato dei limiti legati all'età;

poi quello di Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace. Su di lui il quotidiano spiega come l'aspetto economico possa pesare: i costi non sarebbero bassi e questo potrebbe essere un freno per la dirigenza.

C'è una terza via indicata dal quotidiano, quella che porta a Fabio Silva, giocatore in forza al Borussia Dortmund di 23 anni. Sta giocando poco in Bundesliga, gli agenti sono in contatto con diverse società. Il giocatore dato il poco spazio vedrebbe di buon grado il trasferimento a Milano. Infine si parla ancora di Artem Dovbyk: l'operazione di scambio che non è andata in porto in estate con la Roma e che coinvolgeva Gimenez, magari potrebbe riprendere quota nel mercato di gennaio.