Milan, Fullkrug ko in un momento decisivo: salterà Roma, Bologna e la doppia sfida al Como
Niente rettangolo verde per Niclas Fullkrug nel prossimo mese: secondo Sportmediaset tanto rimarrà fermo l'attaccante tedesco neoacquisto del Milan, che si è rotto il dito di un piede nell'ultima gara contro la Fiorentina nella sua prima gara da titolare in Serie A. L'ennesima cattiva notizia per Allegri, che ha già dovuto rinunciare a lungo a Leao, Pulisic e Nkunku, con Gimenez ancora fuori dopo l'operazione.
Ipotizzando un mese esatto di stop, il rientro di Fullkrug potrebbe avvenire a Pisa, il 15 febbraio: praticamente certa la sua assenza per le prossime cinque gare dei rossoneri, ad iniziare dalla sfida al Como del 15 gennaio. Di seguito il calendario rossonero fino al Pisa:
Giovedì 15 gennaio
Como-Milan
Domenica 18 gennaio
Milan-Lecce
Domenica 25 gennaio
Roma-Milan
Domenica 1 febbraio
Bologna-Milan
Domenica 8 febbraio
Milan-Como
Domenica 15 febbraio
Pisa-Milan