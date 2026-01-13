Milan, Fullkrug ko in un momento decisivo: salterà Roma, Bologna e la doppia sfida al Como

Niente rettangolo verde per Niclas Fullkrug nel prossimo mese: secondo Sportmediaset tanto rimarrà fermo l'attaccante tedesco neoacquisto del Milan, che si è rotto il dito di un piede nell'ultima gara contro la Fiorentina nella sua prima gara da titolare in Serie A. L'ennesima cattiva notizia per Allegri, che ha già dovuto rinunciare a lungo a Leao, Pulisic e Nkunku, con Gimenez ancora fuori dopo l'operazione.

Ipotizzando un mese esatto di stop, il rientro di Fullkrug potrebbe avvenire a Pisa, il 15 febbraio: praticamente certa la sua assenza per le prossime cinque gare dei rossoneri, ad iniziare dalla sfida al Como del 15 gennaio. Di seguito il calendario rossonero fino al Pisa:

Giovedì 15 gennaio

Como-Milan

Domenica 18 gennaio

Milan-Lecce

Domenica 25 gennaio

Roma-Milan

Domenica 1 febbraio

Bologna-Milan

Domenica 8 febbraio

Milan-Como