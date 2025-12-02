Premier, pazzo successo del City: 4-5 sul campo del Fulham, Chukwueze non basta
La 14esima giornata di Premier League comincia con il botto. Partita folle a Craven Cottage, dove il Manchester City di Pep Guardiola rischia di buttare una partita praticamente chiusa in 54'. Il Fulham mette paura fino alla fine ma si arrende con un risultato pirotecnico: 4-5, frutto delle reti di Haaland (100° gol nel massimo campionato inglese), Reijnders, Foden (doppietta) e dell'autogol di Berge. Per i londinesi a segno invece Smith Rowe, Iwobi e Chukwueze (entrato nella ripresa e autore di una doppietta). Con questa vittoria, i Citizens si portano momentaneamente a due punti dalla capolista Arsenal.
Perde ancora il Bournemouth, sconfitto in casa 1-0 dell'Everton: decide Grealish al 78'.
CLASSIFICA
1. Arsenal 30
2. Manchester City 28
3. Aston Villa 24
4. Chelsea 24
5. Brighton 22
6. Sunderland 22
7. Manchester United 21
8. Liverpool 21
9. Everton 21
10. Crystal Palace 20
11. Brentford 19
12. Bournemouth 19
13. Tottenham 18
14. Newcastle 18
15. Fulham 17
16. Nottingham Forest 12
17. West Ham 11
18. Leeds 11
19. Burnley 10
20. Wolverhampton 2