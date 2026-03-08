Milan-Inter, Cardinale nello spogliatoio dopo la gara: complimenti ad Allegri e alla squadra
Un derby che regala euforia al Milan ed un finale di stagione tutto da gustare. Al termine della Stracittadina vinta contro l'Inter negli spogliatoi dei rossoneri si è recato il numero uno di RedBird, Gerry Cardinale, per fare i complimenti all'allenatore Massimiliano Allegri ed alla sua squadra.
Parlando ai microfoni di DAZN, lo stesso Allegri ha confermato di aver ricevuto la sua visita in spogliatoio, spiegando: "Ci ha fatto molto piacere la presenza della proprietà, ma non abbiamo ancora raggiunto nulla. Molto contenti della vittoria, ma ce ne manca una in meno per il nostro obiettivo".
