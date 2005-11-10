Milan-Inter in chiaro, ma… a Londra. Il derby sarà visibile gratis su BBC Two

Milan-Inter in chiaro, ma soltanto oltremanica. Il derby della Madonnina, in programma sabato 31 ottobre alle 20.45 italiane, sarà infatti trasmesso nel Regno Unito su BBC Two, uno dei principali canali della televisione pubblica britannica. Una vetrina particolarmente importante per la Serie A, considerando che la sfida di San Siro entrerà direttamente nel palinsesto televisivo nazionale e sarà disponibile anche attraverso BBC iPlayer e il sito di BBC Sport. Il calcio d'inizio è fissato alle 19.45 locali. In Italia, invece, per vedere la partita servirà un abbonamento: il derby sarà trasmesso sia da DAZN sia da Sky.

La Serie A sulla BBC

La presenza di Milan-Inter sulla BBC rientra nell'accordo raggiunto la scorsa estate per la stagione 2026/27, che ha riportato stabilmente il massimo campionato italiano sulla televisione pubblica britannica. L'intesa prevede complessivamente 38 partite di Serie A: diciannove vengono trasmesse da BBC ALBA, con telecronaca in gaelico e commento in inglese, mentre altre diciannove sono inserite nella programmazione di BBC Sport e BBC iPlayer. Per il derby arriva però una vetrina ancora più prestigiosa, con la scelta di mandare la partita direttamente su BBC Two. Per il pubblico britannico non è quindi necessario sottoscrivere uno specifico abbonamento a una piattaforma sportiva a pagamento, fermo restando il normale sistema della TV Licence previsto nel Regno Unito.

L'accordo rappresenta anche un passaggio significativo nella strategia internazionale della Serie A. La collaborazione con la BBC era iniziata già nella seconda parte della scorsa stagione, inizialmente con particolare attenzione alle partite che coinvolgevano i giocatori della nazionale scozzese, per poi diventare strutturale nel 2026/27. La prima gara trasmessa nella nuova stagione era stata Atalanta-Sassuolo del 23 agosto. Adesso tocca a una delle partite di maggior richiamo dell'intero campionato.