Milan-Inter, destini opposti per i portieri. Maignan ha cambiato il suo futuro, Sommer no

Tutto pronto, la domenica della 28^ giornata di Serie A si chiuderà con la partita più attesa del turno e forse dell'intero campionato, considerando distanze in classifica e forze in campo oltre che la possibilità di tenere ancora aperta per un po' la corsa Scudetto, aspetto che pare passare inevitabilmente dal derby meneghino.

Milan-Inter sarà anche un confronto tra due portieri che hanno vissuto e stanno vivendo traiettorie molto differenti all'interno delle rispettive squadre. Uno è riuscito a cambiare il finale di una storia che la scorsa estate sembrava già scritta, l'altro invece no.

Qualche mese fa Mike Maignan appariva come prossimo a dare l'addio al Milan, lasciando scadere il contratto che terminava il 30 giugno. Poi però la sua storia ha preso una strada differente, Maignan ha scritto un finale differente a suon di grandi parate, fino ad arrivare a riconquistarsi la fiducia di un ambiente che dopo la passata stagione aveva iniziato a mettere in discussione pure lui, e al recente rinnovo fino al 2031, sul quale ha apposto la firma a fine gennaio.

L'altra porta, quella dell'Inter, sarà difesa da Yann Sommer. Il veterano nazionale svizzero già in estate appariva in bilico, con il Galatasaray che si era fatto avanti, ma la volontà della società nerazzurra di non rivoluzionare il reparto portieri - forse anche per mancanza di alternative concrete - ha indotto alla permanenza. Adesso però il contratto di Sommer si avvia verso la conclusione, e nell'aria non c'è proprio il sentore che si vada verso un rinnovo. Tant'è vero che le voci sul suo possibile sostituto, che vanno da Vicario ad Alisson, stanno divampando.