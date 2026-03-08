Milan-Inter finisce 1-0, la classifica aggiornata di Serie A: Allegri a -7 da Chivu
Il Milan riapre il campionato. L'Inter perde ancora per l'ennesima volta uno scontro diretto e tutto è di nuovo in discussione, quando sembrava forse per la prima volta che la Scudetto stesse viaggiando verso la Milano nerazzurra. Il gol di Estupinan, eroe a sorpresa del derby, permetto così al Diavolo di andare a -7 dalla capolista, che dovrà adesso gestire il vantaggio con tutta la pressione proveniente da questa sfida non andata come desiderava. Di seguito la graduatoria aggiornata:
La classifica di Serie A
Inter 67 punti (28 partite giocate)
Milan 60 (28)
Napoli 56 (28)
Roma 51 (28)
Como 51 (28)
Juventus 50 (28)
Atalanta 46 (28)
Bologna 39 (28)
Sassuolo 38 (27)
Udinese 36 (28)
Lazio 34 (27)
Parma 34 (28)
Cagliari 30 (28)
Genoa 30 (28)
Torino 30 (28)
Lecce 27 (28)
Fiorentina 25 (28)
Cremonese 24 (28)
Hellas Verona 18 (28)
Pisa 15 (28)
