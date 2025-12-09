Milan, Landucci: "Questa squadra ha dimostrato il cuore che ha"

Ai canali ufficiali del Milan, il vice allenatore Marco Landuci, ieri in panchina per la squalifica di Massimiliano Allegri, ha commentato il successo in rimonta sul Torino: “Nel primo tempo abbiamo sbagliato un po’ troppi palloni, la squadra viaggiava piano e abbiamo concesso troppe ripartenze, dovevamo allargare il gioco. Invece nel secondo tempo questa squadra ha dimostrato il cuore che ha, il lavoro che fa durante la settimana e non ha mollato fino alla fine. Va elogiato questo gruppo, come lo staff medico e Pulisic che si è messo a disposizione: vuol dire che il gruppo ci sente e vuole partecipare. Siamo contenti dei tre punti, oggi ci riposiamo e da mercoledì ripartiamo”.

Quanto è stato importante il gol del 2-1 di Rabiot?

“Ha fatto un grandissimo gol, un tiro spettacolare. È stato importante per noi, perché ci ha dato speranze e siamo ripartiti. Lo conosco da anni, è un professionista esemplare, una persona per bene e un grande giocatore: ha forza e qualità incredibili, ci sta dando una grande mano”.

Avete avuto anche risposte da Ricci.

“Abbiamo dei ragazzi intelligenti, anche Ricci è entrato molto bene. Sono quei giocatori che, quando li chiami, rispondono presente: è un ragazzo italiano, intelligente, capisce cosa deve fare prima che glielo dici. È un giocatore che non si è mai demoralizzato, anche quando all’inizio non giocava, per questo raccogliendo i frutti del suo lavoro”.