Milan, Leao: "Tornare in Champions è la nostra priorità, grande rispetto per l'Inter ma..."

Rafael Leao, numero 10 del Milan, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta per 2-0 sulla Cremonese: "Abbiamo il primo obiettivo che era tornare in Champions, stiamo facendo una grande stagione e questa era una partita fondamentale. Dobbiamo finire bene, contro l'Inter sarà un'altra partita, non decisiva per i punti ma il derby è sempre una cosa personale. Abbiamo grande rispetto per l'Inter perché è una grande squadra ma la giocheremo per fare risultato. Il derby è una partita molto bella da giocare, si sente anche fuori Milano. Tutti vorrebbero giocare queste gare, da vincere o morire".