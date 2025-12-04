Inter, Bovo: "La Serie C mi rende più pronto, San Siro ti rimane. Mi ispiro a Calhanoglu"

Leonardo Bovo, centrocampista dell'Inter che è entrato ieri sera contro il Venezia negli ottavi di finale di Coppa Italia, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club nerazzurro, commentando così le sue sensazioni: "Sicuramente è stato bellissimo esordire a San Siro. La prima volta è qualcosa di incredibile che ti rimane. La Serie C ci aiuta. Colma il gap tra Primavera e la prima squadra, ci rende sicuramente più pronti".

Si è confrontato con qualche suo compagno?

"Sono tutti super disponibili quando abbiamo bisogno di consigli o di una mano. Cerco di prendere qualcosa da tutti, nel mio caso dai centrocampisti anche perché quest'anno sto ricoprendo più ruoli, cha sia mezzala o da playmaker quindi cerco di prendere qualcosa da tutti questi signori".

A chi si ispira?

"Direi Calha".

La squadra di Cristian Chivu adesso nei quarti troverà la vincente di Roma-Torino, match che però si disputerà solamente nel mese di gennaio del 2026.