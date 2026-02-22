Genoa-Torino, i convocati di Baroni: ok Obrador, si rivede Ilic. Out Adams e Aboukhlal
La 26^ giornata di Serie A riparte da Marassi, dove alle 12:30 si sfidano nel lunch match il Genoa ed il Torino. Gara delicatissima Ion chiave salvezza per entrambe le squadre, con Marco Baroni che ha diramato la lista dei 25 convocati per la trasferta.
Torna a disposizione Ivan Ilic dopo aver recuperato da una lombalgia che lo ha tenuto fuori dallo scorso 21 dicembre. Restano fuori, invece, come già annunciato negli scorsi giorni Che Adams a causa ad un problema muscolare accusato contro il Bologna, e il marocchino Zakaria Aboukhlal.
Questi i convocati del Torino:
Portieri: Israel, Paleari, Siviero.
Difensori: Biraghi, Coco, Ebosse, Ismajli, Lazaro, Marianucci, Maripan, Nkounkou, Obrador, Pedersen.
Centrocampisti: Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Prati, Tameze, Vlasic.
Attaccanti: Kulenovic, Njie, Simeone, Zapata.