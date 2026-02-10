Milan, Nkunku chiarisce: "Mai pensato di andare via, non ho chiesto di aprire ad altri club"

L'arrivo al Milan a fine agosto, il pre-campionato saltato e la stagione già cominciata, per Christopher Nkunku non è stato facile trovare la via giusta per impattare in rossonero. Ma nel corso della stagione ha elevato le sue prestazioni e il 28 dicembre contro l'Hellas Verona a San Siro è finalmente sbocciato l'attaccante francese che tutti aspettavano dalle parti di Milanello: "Onestamente mi hanno reso molto felice, però il mio obiettivo era ed è essere in buona condizione", ha raccontato nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

Il 28enne ha dovuto pazientare quasi 4 mesi prima di insaccare palla in porta e segnare il primo gol in rossonero, un digiuno che cominciava a pesare: "Ho cercato di restare calmo perché conosco la mia qualità e sapevo che le reti sarebbero arrivate", ha spiegato l'ex Chelsea. "Era solo una questione di tempo e di condizione. Se giochi in attacco, devi segnare perché è il tuo lavoro. Credo comunque di aver aiutato la squadra in altri modi, ma se fai un assist o un gol ... è più evidente". Concludendo con un pensiero di base: "La cosa più importante comunque è vincere e fare quello che chiede Allegri".

Infine, il passaggio clou riguardo i rumor di mercato circolati nel mese di gennaio, quando ha ricevuto delle avances da diversi club. Specialmente in Turchia: "Non ho mai pensato di andare via, questo è il punto. Il mio agente non mi ha parlato di offerte e quindi per me erano solo voci. E poi lui mi conosce bene: non gli ho chiesto di cercare altro o di ‘aprire’ ad altri club, perché volevo solo essere pronto a rendere qui al Milan".