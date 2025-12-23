Milan, non solo acquisti: Loftus-Cheek piace a tanti, il Besiktas prepara l'offerta

Il Milan si è già iniziato a muovere per quel che riguarda il mercato di gennaio che aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 2 del mese. Ieri sera è arrivato in Italia Niclas Fullkrug, centravanti tedesco proveniente dal West Ham che proprio in queste ore sta ultimando il percorso delle visite mediche.

Non solo acquisti però, visto che il ds Igli Tare potrebbe anche dare una sforbiciata alla rosa per la seconda parte di stagione. Uno dei giocatori maggiormente apprezzati in questo senso è Ruben Loftus-Cheek: Max Allegri lo considera un titolare aggiunto, un jolly utilizzabile all'occorrenza sia a centrocampo che nel reparto offensivo. Ma con un anno e mezzo di contratto rimanente e nessun segnale all'orizzonte per quel che riguarda il rinnovo, sia il giocatore che il club rossonero stanno iniziando a valutare la situazione.

In Premier League l'ex Chelsea piace a tanti anche se non c'è stato ancora l'affondo decisivo. In Italia ci avevano pensato la Lazio del suo ex allenatore Sarri e pure il Napoli, col Milan che però non sembra intenzionato a rinforzare una diretta concorrente per lo Scudetto. E allora attenzione alla Turchia, col Besiktas che ha messo nel mirino il giocatore, ventilando la possibilità di mettere sul piatto lo stesso stipendio attuale (circa 4,2 milioni di euro netti) allungando però fino al 2029. Valutazioni che come detto RLC sta facendo insieme al suo entourage, con anche la possibilità di giocare il Mondiale con l'Inghilterra che inevitabilmente passerà da un maggiore minutaggio sul campo.