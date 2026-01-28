Milan, nuova idea per la difesa: Tare bussa a casa Guardiola, sondaggio per Aké

Il Milan continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un difensore centrale last minute, che sia in grado di rinforzare il reparto arretrato di Massimiliano Allegri, e dall’Olanda rimbalza una pista suggestiva. Secondo quanto riferito da Voetbal International, il club rossonero avrebbe effettuato alcuni sondaggi per Nathan Aké, difensore classe 1995 del Manchester City.

Obiettivo Mondiale. L'addio di Aké non è per nulla scontato, ma dietro c'è una delle motivazioni più forti per un calciatore: il rischio di non poter partecipare ai Mondiali con la propria nazionale. Qualche tempo fa lo stesso Aké ha spiegato di aver ricevuto un messaggio chiaro dal commissario tecnico della nazionale olandese Ronald Koeman: per garantirsi la convocazione, serve continuità. In questa stagione, ne ha avuta ma non tantissima, e l'arrivo di Marc Guéhi dal Crystal Palace rischia di chiudere ulteriori spazi.

È comunque molto difficile convincere Guardiola, ma il Milan sta facendo un tentativo, anche al netto dell'ingaggio molto alto. Resta in piedi la pista che porta a Radu Dragusin, mentre per Mario Gila sembra impossibile ottenere il sì della Lazio di Claudio Lotito già in questo mercato invernale: discorso rimandato all'estate, il Diavolo è comunque convinto di avere in tasca l'ok del difensore centrale spagnolo.