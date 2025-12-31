Aké irremovibile: piuttosto del West Ham, resta al Manchester City a fare panchina

Nathan Aké ha rifiutato la possibilità di un trasferimento al West Ham. L'indiscrezione lanciata dal portale inglese talkSPORT, dunque, fa saltare una destinazione possibile per il difensore olandese di 30 anni, finito praticamente ai margini della rosa di Pep Guardiola questa stagione. I soli 222 minuti disputati in Premier League sono la perfetta esemplificazione di quanto il giocatore sia sceso fino all'ultimo linea gerarchica della retroguardia dell'allenatore spagnolo - che aveva avvisato di questa sorte anche Akanji invece finito all'Inter - e l'intenzione è una sola: levare le tende.

Il difensore olandese ha collezionato solamente 8 presenze in Premier League in questa stagione, due sole apparizioni da titolare, e nell'arco delle competizioni disputate dal Manchester City è più che un messaggio forte lanciato da Guardiola. Eppure, di fronte all'occasione di firmare con il West Ham a gennaio, Aké ha preferito restare nell'ombra del Manchester City. Piuttosto che approdare agli Hammers, che sono alla ricerca di rinforzi difensivi per aumentare le proprie chance di salvezza. Ma se vorrà guadagnarsi un posto tra i convocati della Nazionale olandese del CT Ronald Koeman per il Mondiale di questa estate, dovrà trovare una soluzione alternativa entro il mercato invernale. Per ritrovare minuti preziosi in campo e convincere chi di dovere.

Il Manchester City, dal canto suo, è stato chiaro: per lasciar partire Aké serve un'offerta a titolo definitivo a gennaio. E la valutazione stabilita si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Su queste basi di partenza, infatti, il Barcellona si sarebbe già chiamato fuori.