Milan, Pavlovic al 45': "Partita da vincere, nel secondo tempo dobbiamo stare attenti"

Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, è stato intervistato da DAZN prima del secondo tempo col Bologna: "Giochiamo uomo su uomo, questa è un'opportunità per noi e al mister piace molto questo modo di giocare. Dobbiamo stare attenti nel secondo tempo e vincere questa partita.