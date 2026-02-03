Milan, Pavlovic al 45': "Partita da vincere, nel secondo tempo dobbiamo stare attenti"
Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, è stato intervistato da DAZN prima del secondo tempo col Bologna: "Giochiamo uomo su uomo, questa è un'opportunità per noi e al mister piace molto questo modo di giocare. Dobbiamo stare attenti nel secondo tempo e vincere questa partita.
