Milan, problema all'adduttore per Saelemaekers a seguito di uno scontro di gioco
TUTTO mercato WEB
Secondo informazioni raccolte da MilanNews.it, verranno fatte delle valutazioni nella giornata di domani sulle condizioni di Alexis Saelemaekers. Il belga ha accusato un problema a seguito di un contrasto con un avversario gli ha procurato dolore all'adduttore. Il giocatore ha abbandonato il campo all'80' con Athekame a prendere il suo posto.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Le più lette
1 Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Inter W., Piovani: "Prestazione straordinaria, le ragazze hanno alzato l’asticella del professionismo"