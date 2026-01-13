TMW
Saelemaekers: "Napoli e Inter fortissime, ma lo spirito del Milan può essere un qualcosa in più"
"Anche se sono andato a giocare a Roma o a Bologna, per me il Milan è un posto speciale e non vedevo l'ora di tornare. Adesso l'ho potuto fare e sono molto contento di essere di nuovo qui". Parla così Alexis Saelemaekers, presente al meet&greet organizzato questo pomeriggio presso uno store del club rossonero a Milano.
Tra i vari temi (qui le dichiarazioni integrali), il belga parla anche della stagione rossonera e della corsa al titolo: "Sappiamo che Napoli e Inter sono fortissime, però penso che abbiamo questo spirito di famiglia che può essere una cosa in più nella corsa verso il titolo. Comunque noi lavoriamo tanto ogni settimana duramente e poi vedremo dove arriveremo alla fine".
Editoriale di Raimondo De Magistris La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
Raspadori torna in Italia: battute Roma e Napoli, operazione chiusa con l'Atalanta. Tutti i dettagli
Juventus, Spalletti parla del mercato: "In alcuni ruoli ci manca il sostituto, i direttori lo sanno"
