Allegri ritrova Pulisic, De Winter avverte: “Possiamo puntare in alto”

Vigilia importante per il Milan di Massimiliano Allegri, che venerdì sera scenderà in campo all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani per sfidare il Pisa di Oscar Hiljemark. L’obiettivo è chiaro: conquistare tre punti per restare in scia dell’Inter capolista e difendersi dal ritorno del Napoli, vittorioso nell’ultimo turno a Marassi contro il Genoa.

La squadra si è ritrovata questa mattina a Milanello e le notizie dall’infermeria sono incoraggianti. Il sorriso per Allegri arriva da Christian Pulisic: il fantasista statunitense è tornato ad allenarsi in gruppo dopo aver smaltito la fastidiosa borsite all’ileopsoas che lo aveva costretto ai box nelle ultime settimane. Il classe 1998 ha mostrato segnali di miglioramento già nei giorni scorsi e ora è di nuovo a disposizione per la trasferta in Toscana.

Non è l’unica buona notizia per il tecnico rossonero: anche Rafael Leao è rientrato in gruppo da inizio settimana, aumentando le soluzioni offensive. Lavoro personalizzato invece per Alexis Saelemaekers, mentre Santiago Gimenez, reduce da un’operazione, resta indisponibile.

Intanto, a fare il punto sul momento rossonero è stato anche Koni De Winter, protagonista nelle ultime settimane dopo diverse apparizioni da subentrato. «Non è cambiato niente – ha spiegato a SportMediaset – a volte le cose vanno come vuoi, altre no. Ma per me non è cambiato nulla».

Il difensore belga ha poi sottolineato l’importanza di Allegri nella sua crescita: «È una figura importante nella mia carriera e nella mia vita, mi ha fatto esordire. È molto equilibrato, sai sempre cosa aspettarti da lui».

Sul primo gol in rossonero all’Olimpico: «Un momento bello, lo ricorderò sempre. Ma non è così grande come lo raccontano: noi vogliamo vincere le partite e in quel caso non ci siamo riusciti».



Quanto agli obiettivi stagionali, De Winter è chiaro: «Il traguardo è il quarto posto, ma è normale che, giocando nel Milan, si pensi anche a qualcosa in più. Da 0 a 10 quanto credo allo scudetto? Io ci credo».

Infine, sugli esempi a cui si ispira: «Sono cresciuto guardando Kompany in Nazionale, mi piace molto anche Thiago Silva».