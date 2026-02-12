Sollievo Milan, QS in prima pagina: "Pulisic corre verso il rientro"

Vigilia di campionato per il Milan. Domani sera i ragazzi di Massimiliano Allegri saranno in campo all'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani per la trasferta contro il Pisa di Oscar Hiljemark. L'obiettivo, in attesa di recuperare la gara contro il Como, è quello di conquistare tre punti per accorciare sull'Inter capolista - con il Derby d'Italia ad aiutare potenzialmente - e difendersi dal ritorno del Napoli vittorioso nell'ultimo turno di Serie A a Marassi contro il Genoa con un rigore contestato nel recupero. Intanto da Milanello arrivano buone notizie: "Pulisic corre verso il rientro", garantisce in taglio basso e in prima pagina il Quotidiano Sportivo.

Il fantasista statunitense è tornato ad allenarsi insieme ai compagni, mettendosi alle spalle l'infortunio. Negli ultimi giorni erano stati riscontrati miglioramenti del classe 1998, che era fermo ai box per una fastidiosa borsite all'ileopsoas. Adesso il peggio è passato e ieri mattina è stato reintegrato nel consueto gruppo di lavoro di Max Allegri. Torna quindi a disposizione l'ex Chelsea per la partita fuori casa, in terra toscana. Resta tuttavia ancora da sbloccare la situazione rinnovo di contratto.

Come anticipato da TMW, Pulisic a Milano è molto felice ma si sarebbe aspettato di ricevere una proposta ufficiale già negli scorsi mesi per siglare un nuovo accordo con il Milan. Non è arrivata, per questo lo statunitense è abbastanza spiazzato dalla situazione, a maggior ragione di fronte alla chiusura del contratto prolungato di Mike Maignan.