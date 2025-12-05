Ricci: "C'è tanta rabbia, la Coppa Italia era un obiettivo. Voltiamo subito pagina col Torino"

Samuele Ricci, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di Milan Tv dopo la sconfitta patita in Coppa Italia contro la Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni: "C'è tanta rabbia perché la Coppa Italia per noi era un obiettivo. C'è dispiacere, avremmo potuto fare qualcosa in più,. Non eravamo al top come sempre. Abbiamo avuto qualche occasione e non siamo riusciti a essere concreti. C'è mancato un po' di ritmo".

Sulla prossima gara in campionato contro il Torino: "Dobbiamo subito voltare pagina, ci aspetta una partita molto difficile perché non so da quanto il Milan non vinca a Torino. Siamo dispiaciuti per il risultato di Roma, ma non si può tornare indietro".

Il riassunto di Lazio-Milan 1-0

La Lazio si prende la rivincita sul Milan e approda ai quarti di Coppa Italia con una prova solida all’Olimpico. La squadra di Sarri parte forte sulla sinistra, sfruttando le difficoltà rossonere nell’impostazione, mentre gli uomini di Allegri - contratti e imprecisi - faticano a costruire. I biancocelesti sfiorano il vantaggio con Basic, imbeccato da un’idea luminosa di Zaccagni, poi Maignan salva il Milan al 45’ respingendo il tiro ravvicinato di Isaksen. Nella ripresa Allegri cambia con Nkunku, ma la partita si apre e Leao spreca l’occasione migliore. L’episodio decisivo arriva all’81’: Tavares pennella dalla bandierina e Zaccagni, con una torsione alla Klose, firma di testa l’1-0. Nel finale Modric entra per dare qualità, ma la Lazio controlla fino al triplice fischio e conquista con merito i quarti, dove affronterà il Bologna di Italiano.