Ricci: "La Lazio partirà ancora più agguerrita dopo sabato. Obiettivo? Ritagliarmi maggiore spazio"

Il centrocampista rossonero Samuele Ricci ha presentato così a Milan Tv il big match di Coppa Italia contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni:

Come si approccia questa partita dopo sabato?

“Si approccia con grande concentrazione, cattiveria, perché sappiamo che partiranno ancora più agguerriti dopo sabato. Noi siamo pronti”.

Come si sente? Come vede la squadra?

“Mi sento bene. Gioco in una delle migliori squadre al mondo (ride, ndr). Sono partito giocando un po' meno ma mi sono sempre allenato dando il massimo e cercherò di prendermi sempre più minuti. Siamo una grande squadra e remiamo tutti nella stessa direzione”.