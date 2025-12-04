Milan, Lentini approva Allegri e fa notare: "Se Modric recupera pure i palloni..."

L'ex centrocampista del Milan, Gianluigi Lentini, è intervenuto al canale YouTube di Carlo Pellegatti ed ha parlato anche della situazione attuale dei rossoneri, che con Massimiliano Allegri alla guida sono al primo posto in campionato.

Lentini spiega che Allegri sta facendo un buon lavoro, a suo avviso, visto che "nel calcio contano sempre i risultati", dunque "se una squadra è in alto in classifica vuole dire che l'allenatore e i giocatori stanno facendo bene", spiega. Poi aggiunge: "Il Milan attuale mi piace. Mi piacciono tantissimo Saelemaekers e Rabiot, mi hanno impressionato" - le sue parole raccolte da MilanNews. Se mi rivedo nel belga? Dal punto di vista fisico forse no, ma mi piace molto. Rabiot è molto intelligente, si butta sempre dentro. Modric non lo scopriamo adesso, recupera anche tanti palloni, cosa che non avevo mai notato nella sua carriera".

Poi sul rendimento di Rafael Leao, che sembra aver finalmente trovato una certa continuità di rendimento: "Se Leao avrebbe potuto giocare nel mio Milan? Un grande giocatore va sempre valutato nella sua epoca. Quest'anno sta facendo bene anche se sta giocando in un ruolo che non amplifica le sue qualità, ma sta facendo più gol. E' meno spettacolare, ma più concreto perchè sta segnando di più".