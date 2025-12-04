TMW Lazio-Milan, tifosi ospiti disturbano il minuto di silenzio per Pietrangeli. Poi pioggia di fischi

Minuto di silenzio pre-partita per Nicola Pietrangeli, celebre tennista venuto tristemente a mancare lo scorso 1° dicembre. L'Olimpico l'ha ricordato con affetto prima della gara col Milan, vista la sua sentitissima fede laziale, ma non tutti hanno rispettato il tributo.

Dopo aver udito qualche brusio nel settore ospiti, al termine del minuto di silenzio i tifosi biancocelesti hanno risposto quindi con una pioggia di fischi e cori contro il Diavolo. Il clima è già acceso, accesissimo per quest'ottavo di finale di Coppa Italia.

Le formazioni ufficiali di Lazio-Milan

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Patric, Tavares, Provstgaard, Belahyane, Dele-Bashiru, Dia, Noslin, Pedro, Cancellieri. Allenatore: Maurizio Sarri.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Bartesaghi, Sala, Modric, Pulisic, Nkunku. Allenatore: Massimiliano Allegri.