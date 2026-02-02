Ufficiale
Carpi, Alessio Arcopinto scende di categoria e va in prestito al Varesina Calcio
L'AC Carpi comunica di aver trovato l’accordo per la cessione – a titolo temporaneo– del diritto alle prestazioni sportive del trequartista Alessio Arcopinto alla Varesina Calcio.
La Società augura le migliori fortune ad Alessio per questa nuova tappa della sua carriera!
