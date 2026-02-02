Ufficiale Il Sassuolo è già stato convinto da Koné: riscattato il centrocampista dal Marsiglia

Visto le ottime prestazioni fornite sul terreno di gioco, il Sassuolo ha deciso di confermare Ismael Kone. Di seguito il comunicato ufficiale del club neroverde: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver esercitato il proprio diritto per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Ismael Kone dall’Olympique Marsiglia".

Il Marsiglia incasserà una cifra intorno ai 13 milioni di euro. Il centrocampista in carriera, oltre a 9 presenze con l'OM, vanta 63 gettoni e 4 gol con il Watford, 32 partite e 4 reti con il Montreal, 21 incontri e 4 centri con il Sassuolo e 13 gare e 2 gol con il Rennes.