Siracusa, rinforzo per la trequarti dal Como: arriva il giovane Simonetta
Il Siracusa ha rinforzato il suo reparto offensivo pescando il giovane Simonetta dal Como. Questo il comunicato del club siciliano:
Siracusa Calcio 1924 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Como 1907 il diritto alle prestazioni sportive di Jacopo Simonetta
Trequartista classe 2006, nella prima parte di questa stagione ha collezionato 3 gol e 3 assist con la Primavera 2 del club lariano. Dopo la trafila nel settore giovanile della Spal, nelle ultime due stagioni ha giocato in Primavera 1 con il Cagliari
Il calciatore si aggregerà nelle prossime ore al gruppo di mister Turati e sarà a disposizione per i prossimi impegni ufficiali
