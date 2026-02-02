TMW Catania, Martic e Quiroz in uscita: sul difensore c'è il Chievo, sull'esterno il Trapani

Il Catania è al lavoro per due cessioni di giocatori che hanno trovato poco spazio in stagione. Per il difensore Manuel Martic, classe ‘95, c’è il pressing del ChievoVerona che potrebbe piazzare dunque un altro colpo importante con l’austriaco che in questa stagione è sceso in campo solo due volte.

Il giovane esterno offensivo Gianfranco Quiroz, classe 2006, che non è mai sceso in campo in questa stagione è invece destinato al prestito al Trapani.