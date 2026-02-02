Ufficiale Pro Patria, scambio con il Foggia: Felicioli in biancoblù e Dimarco in rossonero

Scambio andato in porto fra Pro Patria e Foggia: i lombardi hanno tesserato il difensore mancino Felicioli e ceduto, in prestito, il laterale Dimarco ai pugliesi:

Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver ingaggiato il calciatore Gian Filippo Felicioli.

L’esterno sinistro classe 1997 arriva a titolo definitivo dal Foggia. Cresciuto nel vivaio del Milan, nel 2015 esordisce con i rossoneri in serie A. Nella massima serie ha vestito la maglia dell’Hellas Verona, in B quelle di Ascoli, Perugia, Venezia e Cittadella, mentre in C quelle di Pergolettese e Foggia.

Felicioli sarà legato alla Pro Patria fino al 30 giugno 2026.

Benvenuto a Busto, Gian Filippo!

Contestualmente Aurora Pro Patria 1919 comunica il trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto di Christian Dimarco al Foggia.