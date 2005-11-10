L'artista del murale di Baresi: "Abbiamo risposto all'atto vandalico col sorriso"

L'artista Luca Rosada, conosciuto come Lucas Street Art, ha commentato ai microfoni di MilanNews.it il nuovo murales che ha dedicato a Franco Baresi dopo che lo scorso era stato vandalizzato: "Sono soddisfatto, ho la pelle d'oca dai tanti commenti e complimenti per quest'opera, che non è più mia ma di tutti".

È un po' diversa rispetto alla precedente

"Quella che è stata vandalizzata era un'immagine iconica, con questa maglietta, con lo sponsor Cuore, che aveva un doppio significato. La mia idea di arte è che quando un'opera viene vandalizzata ha una sua fine, quindi non ho più riproposta, ho visto una seconda immagine. In questo caso è più alta, 3 metri, e rappresenta Baresi dopo il gol al Padova al 1995, quando il Milan vinse grazie all'ultimo gol di Baresi con la maglia del Milan. Poi l'espressione: abbiamo risposto all'atto vandalico con il sorriso".

Poi ci sono i valori di Baresi al fianco dell'immagine

"Si, incarnano Franco Baresi, che lo rappresentano e rappresentano anche il vero milanismo".

L'auspicio è che l'opera non venga toccata

"Tra i 6 valori c'è Rispetto. Non per la mia opera, ma per l'immagine e la persona che rappresenta".

Cosa rappresentava per te Baresi?

"Il mio primo idolo. La mia adolescenza è cresciuta con i successi del Milan capitanata da Franco Baresi".