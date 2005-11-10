Omaggiato ancora Franco Baresi: nuovo murale a Casa Milan, le immagini dell'opera

Nonostante un brutto oltraggio ad una sua opera, Lucas Street Art ha voluto portare a compimento la sua missione: omaggiare Franco Baresi, recentemente comparso. Nelle scorse settimane, il suo murale dedicato alla leggenda del Milan era stato sfregiato: un gesto che suscitato la legittima indignazione dell'intero mondo sportivo.

Luca Rosada, nome reale dell'artista, avrebbe potuto rinunciare ad una nuova opera e invece non ha gettato la spugna. Già nei giorni scorsi era stato comunicato che, questa mattina, si sarebbe recato a Casa Milan per realizzare un nuovo murale dedicato a Baresi. Promessa mantenuta: la seconda versione dell'opera in omaggio al grande libero del Milan e della Nazionale è ora realtà.