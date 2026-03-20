Inghilterra, Tuchel ne chiama 35: gruppo allargato con tante novità. C'è anche Tomori

La Nazionale inglese si prepara agli ultimi impegni prima del Mondiale con un gruppo di 35 giocatori convocati da Thomas Tuchel per affrontare Uruguay e Giappone. Per questa finestra internazionale, Tuchel ha deciso di convocare un gruppo più ampio del solito, con i giocatori che si presenteranno al ritiro in due fasi distinte.

Tra le novità spicca la prima convocazione in nazionale maggiore per il centrocampista dell’Everton, James Garner, mentre il portiere del Brighton, Jason Steele, entra nel gruppo con la prospettiva di unirsi alla squadra come portiere di riserva durante il Mondiale. Tornano inoltre a disposizione giocatori del Manchester United come Kobbie Mainoo e Harry Maguire, mentre Lewis Hall e Tino Livramento del Newcastle e Fikayo Tomori del Milan rinforzano il reparto difensivo. Tra le novità in attacco, il ritorno di Dominic Calvert-Lewin del Leeds dopo cinque anni e la presenza di Dominic Solanke del Tottenham Hotspur.

Su questa scelta del gruppo ampio, Tuchel ha spiegato: "Abbiamo deciso di dividere praticamente in due ritiri: portiamo giocatori che non abbiamo ancora visto molto, per allargare il quadro e aumentare la competizione per i posti per il viaggio negli Stati Uniti. Poi, venerdì e sabato, un gruppo di dieci o undici giocatori entrerà in ritiro per riposarsi prima della partita contro il Giappone, dove verrà inserito un nuovo mix di giocatori".

La lista dei convocati

Portieri: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City), Aaron Ramsdale (Newcastle United), Jason Steele (Brighton & Hove Albion)

Difensori: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Crystal Palace), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle United), Harry Maguire (Manchester United), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City), Fikayo Tomori (Milan)

Centrocampisti: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), James Garner (Everton), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa), Adam Wharton (Crystal Palace)

Attaccanti: Jarrod Bowen (West Ham United), Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Monaco), Noni Madueke (Arsenal), Cole Palmer (Chelsea), Marcus Rashford (Barcellona), Bukayo Saka (Arsenal), Dominic Solanke (Tottenham Hotspur)