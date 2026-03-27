Olanda, superata la Norvegia: Koopmeiners-Dumfries da assist. Tomori ripreso dall'Uruguay

Sono finite le due amichevoli di prestigio tra Olanda-Norvegia e Inghilterra-Uruguay. Partendo dalla partita della Johan Cruijff Arena di Amsterdam, sono i padroni di casa Orange ad avere la meglio: Schjelderup, in forza al Benfica di Mourinho, sblocca il match ma tempo 11 minuti e il capitano di Koeman e del Liverpool Van Dijk impatta in porta l'1-1 su corner-assist dello juventino Koopmeiners (disposto largo a destra nella trequarti).

Nella ripresa ci pensa l'ex Milan Reijnders - oggi al Manchester City - con una sassata a firmare il gol del sorpasso dopo ottimo servizio di Dumfries (Inter). Poco più di un'ora di gioco per il romanista Malen, dispiegato come centravanti di riferimento, scampoli di minuti per il nerazzurro De Vrij, entrato all'82'.

Quanto tutto sembrava perduto, invece, l'Uruguay la pareggia all'ultimo respiro. Il test amichevole con l'Inghilterra termina 1-1: ad aprire le marcature Ben White, che non veniva convocato in Nazionale inglese dal 2022. Uno splendido rigore di Federico Valverde del Real Madrid, proprio all'angolino basso di sinistra, buca James Trafford al 90'+4 e chiude i giochi in parità. Quasi una settantina di minuti in campo per Tomori (Milan), Olivera del Napoli viene sostituito all'88' da coach Bielsa per favorire l'ingresso di J.Sanabria.