Milan, una mano dal mercato: gli ultimi 6 gol dai nuovi acquisti, da Nkunku a De Winter

Il Milan si accontenta di un punto nella sfida contro la Roma: nella sfida dell'Olimpico i rossoneri si erano portati in vantaggio con il gol di De Winter nella ripresa, venendo poi ripresi dal rigore calciato da Pellegrini. Le buone notizie per il tecnico Massimiliano Allegri comunque rimangono, a partire dal fatto che il Diavolo è riuscito a non perdere per la 21esima partita consecutiva.

Dal ko in agosto contro la Cremonese infatti Modric e compagni non sono più caduti, rafforzando l'idea di poter tornare a giocare in Champions League, se non proprio lottare per lo Scudetto.

Ed una mano in tal senso all'allenatore è arrivata dal mercato, che sia quello della scorsa estate o quello in corso in questo inverno. L'ultima rete è stata quella di Koni De Winter, che ha portato avanti la striscia degli ultimi sei gol arrivati proprio dai volti nuovi in casa Milan. La striscia è partita dalla rete siglata da Christopher Nkunku, nel sofferto 1-1 del Franchi contro la Fiorentina. Poi è arrivata la doppietta di Adrien Rabiot e il nuovo gol di Nkunku nel 3-1 centrato contro il Como al Sinigaglia. Infine la rete decisiva dell'ultimo arrivato, Niclas Fullkrug, nella vittoria contro il Lecce.