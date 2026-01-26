TMW Parma-Cagliari, ci siamo. A un passo lo scambio fra Zito Luvumbo e Patrick Cutrone

Cagliari e Parma sono oramai a un passo dalla definizione dello scambio fra Zito Luvumbo e Patrick Cutrone. Il primo andrà in Emilia Romagna, mentre il secondo farà percorso inverso, andando a puntellare un reparto che è orfano di Belotti da qualche mese e che aveva bisogno di un puntello nonostante le due vittorie consecutive fra Juventus e Fiorentina.

Patrick Cutrone è pronto ad accettare la nuova destinazione. Forse anche l'affermazione con i viola può avere giocato un ruolo nel trasferimento, sicuramente la mancata convocazione di ieri per la sfida contro l'Atalanta era un segnale. Tanto che nella serata di ieri è arrivato il sì al passaggio in Sardegna, dopo qualche pensiero dei giorni scorsi.

Una trattativa che si era sviluppata nei giorni scorsi e che ora potrebbe vedere - presto - la chiusura. In questa annata Cutrone ha giocato 15 partite di campionato, mettendo a segno una rete contro l'Atalanta. Due invece le presenze in Coppa Italia, senza acuti. La presenza di Mateo Pellegrino nel suo ruolo ha giocato un fattore, il ritorno di Benedyczak gli ha chiuso definitivamente gli spazi. Dodici invece le presenze per Luvumbo, zero reti, anche a causa della scelta di Pisacane di cambiare modulo, con le due punte.